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Beşiktaş, üst sıradaki rakiplerine karşı zorlanıyor

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon en çok puan kaybını ilk 7 sırada yer alan ekiplere karşı yaşadı.

Beşiktaş, üst sıradaki rakiplerine karşı zorlanıyor

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon en çok puan kaybını ilk 7 sırada yer alan ekiplere karşı yaşadı.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 12:23
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Beşiktaş, üst sıradaki rakiplerine karşı zorlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon sıralamada üstlerde yer alan takımlara karşı zorlandı.

Süper Lig'de şu ana dek 29 maç yapan ve 19 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, toplam 23 puan kaybetti. Beşiktaş, bu puanların büyük bölümünü lig sıralamasında ilk 7'de yer alan takımlara karşı yitirdi. 64 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, kendisinden sonra gelen 6 takımla yaptığı 11 maçta 13 puanı hanesine yazdıramadı.

Beşiktaş, ilk 7 sırada bulunan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile oynadığı 11 maçta beşer galibiyet ile beraberlik alırken, bir mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. 

En çok puanı Medipol Başakşehir'e karşı yitirdi

Siyah-beyazlı ekip, üst sıralarda yer alan takımlar içinde en çok Medipol Başakşehir karşısında zorlandı.

Bu sezon şampiyonluk mücadelesindeki en büyük rakibi konumunda bulunan Medipol Başakşehir ile sezonun iki maçını da oynayan Beşiktaş, bunları kazanma başarısı gösteremedi. Ligin ilk yarısında evinde turuncu-lacivertlilerle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci devredeki mücadeleden ise 3-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, bu iki karşılaşmada 5 puandan oldu.

Beşiktaş, ligde 7. basamağın gerisinde yer alan 11 takım karşısında 10 puan kaybı yaşadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBeşiktaşMedipol Başakşehir
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