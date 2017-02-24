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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

24 Şubat 2017 Cuma 15:40
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. 

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde tek Türk takımı olarak yer alan Beşiktaş, son 32 turunda Osmanlıspor'u eleyen Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle eşleşti. 

Siyah-beyazlılar, son 16 turundaki ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda, rövanşı ise 16 Mart'ta sahasında oynayacak. 

Kurada, aynı ülke takımları Almanya'dan Schalke 04 ile Borussia Mönchengladbach, Belçika'dan Gent ile Genk'in birbirleriyle eşleşmesi dikkati çekti.

Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de Friends Arena'da yapılacak.

Avrupa Ligi'nin son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika)

Schalke 04 (Almanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

Olympi̇que Lyon (Fransa) - Roma (İtalya)

Rostov (Rusya) -  Manchester United (İngiltere)

Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş (Türkiye)

Gent (Belçika) - Genk (Belçika)

Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa LigiBeşiktaşUEFA Avrupa Ligi
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