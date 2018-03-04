Beşiktaş Trabzonspor'a konuk olacak

İSTANBUL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda yapılacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin 23. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş, bordo-mavili rakibini de mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı.

Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi.

Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

Quaresma, cezalı

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören, ayrıca rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna da sevk edilen Quaresma, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlı ekipte Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağında oynayacak futbolcunun kim olacağı merakla bekleniyor. Portekizli oyuncunun oynamadığı maçlarda sağ kanatta görev yapan Jeremain Lens, bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Ryan Babel'i sağ kanada çekip, solda Caner Erkin'in önünde Adriano Correia'yı oynatacağı tahmin ediliyor.

Negredo mu, Vagner Love mı?

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşması öncesi bir başka merak konusu forvette Alvaro Negredo, Vagner Love tercihleri olacak.

Bu sezon Süper Lig'de 5 ve Türkiye Kupası'nda 7 gol atan Negredo, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandırmayı bildi.

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Vagner Love ise siyah-beyazlı formayla şu ana dek sadece Kardemir Karabükspor karşısında iki kez gol sevinci yaşadı. Ligde 12 golü bulunan Brezilyalı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor'un, ligin ilk yarısında Trabzonspor'u dış sahada 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atmıştı.

4 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel'in yanı sıra üçer kez bu durumla karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor çıkış peşinde

Ligde geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında da galip gelerek çıkış yakalamak istiyor.

Karadeniz ekibinde Burak Yılmaz, kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulanan Mustafa Akbaş, Esteban Alvarado ve Fabian Castillo da kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Rodallega 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

"Büyük" maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı müsabakayı kazanarak üç büyük rakibi karşısında bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Çalımbay'ın "büyük" maçlardaki karnesi

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'a karşı Trabzonspor'un başında ilk kez sahaya çıkacak.