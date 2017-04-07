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Beşiktaş, Trabzon deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Beşiktaş ile ikinci yarının en başarılı takımı Trabzonspor, yarın Trabzon'da karşılaşacak.

Beşiktaş, Trabzon deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Beşiktaş ile ikinci yarının en başarılı takımı Trabzonspor, yarın Trabzon'da karşılaşacak.

07 Nisan 2017 Cuma 12:58
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Beşiktaş, Trabzon deplasmanında

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Beşiktaş ile ikinci yarının en başarılı takımı Trabzonspor, yarın Trabzon'da karşılaşacak.

Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Üst üste aldığı beraberliklerin ardından 26. haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederek en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Beşiktaş, Trabzon deplasmanında avantajını korumaya çalışacak.

27. hafta maçları öncesi Beşiktaş 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, son 10 lig maçında mağlup olmayan Trabzonspor ise 44 puanla beşinci sırada yer alıyor. 

Aboubakar'ın cezası bitti 

Antalyaspor maçında çift sarı kart sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kalan atılan Vincent Aboubakar'ın cezası sona erdi. 

Fabricio'nun durumu belirsiz

Gençlerbirliği maçında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga Zengin'e bırakan kaleci Fabricio Agosto Ramirez'in durumu belirsizliğini koruyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonsporDeplasman
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