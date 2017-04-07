İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Beşiktaş ile ikinci yarının en başarılı takımı Trabzonspor, yarın Trabzon'da karşılaşacak.
Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Üst üste aldığı beraberliklerin ardından 26. haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederek en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Beşiktaş, Trabzon deplasmanında avantajını korumaya çalışacak.
27. hafta maçları öncesi Beşiktaş 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, son 10 lig maçında mağlup olmayan Trabzonspor ise 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.
Aboubakar'ın cezası bitti
Antalyaspor maçında çift sarı kart sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kalan atılan Vincent Aboubakar'ın cezası sona erdi.
Fabricio'nun durumu belirsiz
Gençlerbirliği maçında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga Zengin'e bırakan kaleci Fabricio Agosto Ramirez'in durumu belirsizliğini koruyor.
AA