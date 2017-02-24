Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88746
ALTIN
144.353
DOLAR
3.5779
STERLIN
4.4815
EURO
3.7824
Leylekler için güvenli yuva
Leylekler için güvenli yuva
Sütte hijyen artacak
Sütte hijyen artacak
İstanbul'da "TÜRKSOY ve TÜRK DÜNYASI" konulu etkinlik
İstanbul'da "TÜRKSOY ve TÜRK DÜNYASI"...
Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak
Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak
NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keşfetti
NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni...

Beşiktaş taraftarından derbi maçının biletlerine yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 27 Şubat Pazartesi günü yapılacak derbi maçta siyah-beyazlı taraftarlar için ayrılan biletler tükendi.

Beşiktaş taraftarından derbi maçının biletlerine yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 27 Şubat Pazartesi günü yapılacak derbi maçta siyah-beyazlı taraftarlar için ayrılan biletler tükendi.

24 Şubat 2017 Cuma 11:49
10 Okunma
Beşiktaş taraftarından derbi maçının biletlerine yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçta siyah-beyazlı taraftarlar için ayrılan biletler tükendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin kısa sürede tükendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağımız maçta taraftarlarımız için ayrılan biletlerin satışına, bugün saat 10.00 itibariyle passo.com.tr internet sitesinden başlandı. Biletler kısa sürede tükendi, taraftarlarımıza teşekkür ederiz."

Lig lideri Beşiktaş'ı Türk Telekom Arena'da 2 bin 500'e yakın taraftarı destekleyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filede Türk hakemlere görev
Filede Türk hakemlere görev
Fenerbahçe'ye İspanyol rakip
Fenerbahçe'ye İspanyol rakip
Türkiye 22. Balkan Salon Şampiyonası'na 35 atletle katılacak
Türkiye 22. Balkan Salon Şampiyonası'na 35 atletle katılacak
Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Trabzonspor taraftarı, Medical Park Arena'yı sevdi
Trabzonspor taraftarı, Medical Park Arena'yı sevdi
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ