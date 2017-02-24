Beşiktaş taraftarından derbi maçının biletlerine yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçta siyah-beyazlı taraftarlar için ayrılan biletler tükendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin kısa sürede tükendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağımız maçta taraftarlarımız için ayrılan biletlerin satışına, bugün saat 10.00 itibariyle passo.com.tr internet sitesinden başlandı. Biletler kısa sürede tükendi, taraftarlarımıza teşekkür ederiz."

Lig lideri Beşiktaş'ı Türk Telekom Arena'da 2 bin 500'e yakın taraftarı destekleyecek.