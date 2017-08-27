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Beşiktaş'tan Vida açıklaması

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferiyle ilgili, "Bizim şartlarımıza uyarsa bu transfer döneminde alacağız" dedi.

Beşiktaş'tan Vida açıklaması

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferiyle ilgili, "Bizim şartlarımıza uyarsa bu transfer döneminde alacağız" dedi.

27 Ağustos 2017 Pazar 14:25
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Beşiktaş'tan Vida açıklaması

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, yaptığı açıklamada, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'yı transfer etmek için kulübüne tekliflerini sunduklarını belirterek, "Bizim şartlarımıza uyarsa bu transfer döneminde alacağız. Oyuncunun ocak ayında sözleşmesi bitiyor. Bu bir ticaret. Şu anda onların oyuncusu ama dört ay için o kadar para verilir mi. Parayı sokakta bulmadık. Kulübün menfaati için en iyi şartlarda, bütçemize uygun şekilde transfer yapmaya gayret ediyoruz. Vida, Beşiktaş'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı. 

"Takım her geçen gün üstüne koyuyor"

Metin Albayrak, siyah-beyazlı takımın her geçen gün performansının yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İki yıldır çıtayı o kadar yükseğe koyduk ki herkes aynı futbolu bekliyor. Geçen sezonki kadrodan bazı oyuncuların performansında düşüş oldu, yeni katılanlar takıma alışıyor. Atiba Hutchinson eski performansına dönüyor, Caner Erkin anormal istekli oynadı. Takım her geçen gün üstüne koyuyor. Dün bir tık daha yukarı çıktı. Bursaspor da iyi oynadı, çok zorladı." 

"Şenol Güneş hak edene formayı verir"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in, istediği oyuncular alınmadığı için yeni transferleri oynatmadığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Albayrak, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey kesinlikle yok. Hocamız çok dürüst, namuslu bir adam, hiçbir şekilde egosu yok. Müthiş bir takım oyuncusu. İntikam için böyle bir şey yapmaz. Bunları aklının ucundan bile geçirmez. Şenol Güneş hak edene formayı verir."

"Beşiktaş parlayan bir yıldız"

Beşiktaş'ın kıskanıldığını savunan Metin Albayrak, "Üç sene önce ne olacağı belli olmayan bir takım vardı. Şimdi stadını yaptı, şampiyonluklar alıyor. Bayram tatili başladı ama taraftarlarımız stadı tamamen doldurdu. Beşiktaş parlayan bir yıldız, gelirleri yükseliyor, haliyle kıskanılacak. Bu durumdan etkilenmeyeceğiz. Ayaklarımız yere basacak, işimizi yapacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hırvat Futbolcu Domagoj VidaBeşiktaş
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