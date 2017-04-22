Beşiktaş'tan UEFA açıklaması

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA ile olan 3 yıllık anlaşmanın 1 yıllık sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ın 2 yıllık süreçte fesih ve ceza getirebilecek tüm hedeflerini tutturduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, finansal fair play kriterleri çerçevesinde UEFA ile 3 yıllık anlaşma yapmıştır ve bu anlaşmada geriye 1 yıllık süreç kalmıştır. Başkanımız Fikret Orman geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir basın toplantısında, UEFA ile yaptığımız anlaşmanın 2 yılının geride kaldığını ve önümüzdeki sene de devam edeceğini net bir şekilde ifade etmiştir."

UEFA'nın Beşiktaş'a yeni bir kısıtlama yapmadığının altının çizildiği açıklamada, "Kulübümüz, UEFA ile yapılan anlaşmada ilk 2 yıllık süreçte fesih ve ceza getirebilecek tüm hedefleri tutturmuş ve verdiği sözleri tutmuştur. UEFA'nın yazılı metninde geçen 'kısmi uygunluk' ifadesi sadece kalan süre ile alakalı olup, kulübümüzün zaten bilindiği gibi 1 yılı daha kaldığının ifadesidir. UEFA'nın kulübümüze herhangi bir yeni kısıtlaması bulunmamaktadır." denildi.