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Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

30 Kasım 2018 Cuma 09:07
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Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş

İSTANBUL

BeşiktaşUEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmada 3-2 yendi.

Gruptaki diğer karşılaşmada Malmö ile Genk 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Beşiktaş, gruptan çıkma şansını sürdürdü.

1. dakikada Sarpsborg 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Muhammed, kaleci Karius'u çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-0

6. dakikada Sarpsborg'un ikinci golü geldi. Beşiktaş yarı sahasının ortasında topla buluşan Heintz'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

9. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Muhammed, kaleciyle karşı karşıya kaldı, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ljajic'in pasıyla buluşan Adriano'nun sert şutunda kaleci gole izin vermedi.

27. dakikada Adriano'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Vasyutin'de kaldı.

35. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topla arka direkte buluşan Ljajic'in şutunu Horn çizgi üzerinde engelleyerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

39. dakikada sağdan yapılan ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Dorukhan Toköz'ün müdahalesi yetersiz kaldı. Altıpasın sol çaprazında topla buluşan Mortensen'in vuruşunda Karius golü engelledi. 

53. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topa Larin ön direkte kayarak müdahale etti, meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Korner atışı sonrası ceza sahasına uzaklaştırılan topu kontrol eden Ljajic, meşin yuvarlağı Lens'e bıraktı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Lens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

66. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Lens'in sağdan ortaladığı topa ön direkte Vagner Love dokunarak skoru 2-2'ye taşıdı. 

90. dakikada Beşiktaş skoru 3-2 yaptı. Oğuzhan Özyakup'un pasına hareketlenen Lens, ceza sahası sağ çaprazında topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-0 yenik duruma düştüğü maçta skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşUEFA
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