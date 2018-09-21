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Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi dostluk mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi dostluk mesajı yayımladı.

21 Eylül 2018 Cuma 11:57
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Beşiktaş'tan derbi için 'dostluk' mesajı

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Beşiktaş taraftarının da Ülker Stadı'ndaki maçta deplasman tribünündeki yerini alacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamanın devam edebilmesi için ister siyah beyaza ister sarı laciverte gönül versin, her futbolseverin sahadaki oyundan keyif aldığı, sadece güzel anlarıyla hatırlanan unutulmaz bir derbi olmasını istiyoruz. Türk futbolu artık dünya futbol arenasının da yakından takip ettiği ve canlı yayınlanan maçlarla onlarca ülkeden seyredilip büyük bir ilgiye sahip hale gelmiştir. Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmayı yine dünyada milyonlar izlerken sadece iyi futbol ve fair play'in akıllarda kalması en büyük arzumuzdur. Her iki takımın taraftarını da futbolun güzelliklerinin yaşandığı, küfürsüz ve tribünleriyle dünyaya örnek bir derbi karşılaşmasına davet ediyoruz. Fenerbahçe Kulübüne, gösterecekleri ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş KulübüSpor Toto Süper Lig
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