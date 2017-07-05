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Beşiktaş'ta Pepe'nin maliyeti açıklandı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferini tamamladı.

Beşiktaş'ta Pepe'nin maliyeti açıklandı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferini tamamladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:12
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Beşiktaş'ta Pepe'nin maliyeti açıklandı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferini tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüp, 2 yıllık anlaşma sağladığı tecrübeli futbolcuya toplam 9 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeyecek.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış olup, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonunda toplam 9 milyon 500 bin avro garanti ücret, ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4 bin avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLaveran Lima FerreiraPepePepenin MaliyetiBJK
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