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Beşiktaş'ta Partizan mesaisi başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Partizan mesaisi başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:52
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Beşiktaş'ta Partizan mesaisi başladı

İSTANBUL

BeşiktaşUEFA Avrupa Ligi play-off turunda 23 Ağustos Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Spor Toto Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular yenilenmeye yönelik çalıştı.

Diğer oyuncular ise teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde istasyon koşuları sonrası ayak tenisi oynadı. Pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, yarım sahada çift kale maç oynadı. İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, Partizan karşılaşmasının hazırlıklarına yarı akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Negredo, doğum gününü kutladı

Beşiktaş'ta son iki maçta gol atarak dikkatleri üzerine çeken İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, 33. yaş gününü takım arkadaşlarıyla kutladı.

Negredo, antrenman öncesi kesilen pastayla mutlu gününü yaşadı. Şenol Güneş ve takım arkadaşları da İspanyol futbolcuya yeni yaşında mutluluklar diledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPartizan
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