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Beşiktaş'ta Negredo takımdan ayrı çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan siyah-beyazlı ekip, çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Alvaro Negredo ise takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş'ta Negredo takımdan ayrı çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan siyah-beyazlı ekip, çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Alvaro Negredo ise takımdan ayrı çalıştı.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:08
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Beşiktaş'ta Negredo takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Slovenya sınırında yer alan Ehrenhausen kasabasındaki Loisium Hotel Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, kondisyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, idmanı koşuyla tamamladı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile yapılan hazırlık maçında hafif sakatlık geçiren Adriano Correia antrenmana katılmazken, Alvaro Negredo ise takımdan ayrı çalıştı.

Futbolculardan Caner Erkin, Mustafa Pektemek, Gary Medel ve Tolgay Arslan da yardımcı antrenör İlhan Mansız eşliğinde takımdan ayrı koştu.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLoisium Hotel TesisleriCaner ErkinMustafa PektemekGary Medel
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