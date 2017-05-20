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Beşiktaş'ta mali kongre yarın

Beşiktaş Kulübünün 2016 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

Beşiktaş'ta mali kongre yarın

Beşiktaş Kulübünün 2016 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 11:52
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Beşiktaş'ta mali kongre yarın

Beşiktaş Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek kongrede başkanlık divanı seçiminin ardından, kulüp yönetim kurulu idari ve mali faaliyet raporları ile denetleme kurulu raporları okunacak. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyetleri idari ve mali bakımdan ayrı ayrı ibraya sunulacak, 2017 yılı konsolide bütçesi karara bağlanacak.

Genel kurulda ayrıca, kulüp derneği ve bağlı şirketlerinin bilet satış işlemleri için şirket kurulmasıyla, Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler AŞ'nin hisselerinin yüzde 80'inin satın alınması ve bu suretle şirkete ortak olunması hususları görüşülerek, oya sunulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAkatlar ArenaKocaeli Birlik Sportif Hizmetler AŞ
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