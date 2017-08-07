Beşiktaş'ta Lens transferinin maliyeti belli oldu

Beşiktaş, geride kalan sezonu Fenerbahçe'de geçiren Hollandalı futbolcuJeremain Lens'in, İngiliz ekibi Sunderland'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sunderland Kulübü'ne kiralama bedeli olarak 1,5 milyon avro, oyuncuya ise bu sezon için 2,2 milyon avro garanti ücret ödemesi yapılacağı belirtildi.

Lens'in, bu sezon forma giydiği maçlarda alınacak her bir puan için 4 bin avro, Türkiye Kupası dışında 25 resmi maçta oynaması halinde 100 bin, 35 maçta forma giymesi halinde 50 bin avro ilave bonus alacağı, Avrupa kupalarında elde edilecek bir şampiyonluk halinde de 200 bin avro ek bonus kazanacağı aktarıldı.

Satın alma opsiyonu 4 milyon 89 bin avro

Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunun 4 milyon 89 bin avro olduğu açıklandı.

Gelecek sezon için satın alma opsiyonunun kullanılması durumu için oyuncuyla ek olarak 4 yıllık daha anlaşmaya varıldığı vurgulanırken, 2018-2019 sezonu için 2 milyon 250 bin avro, 2019-2020 sezonu için 2 milyon 300 bin avro, 2020-2021 sezonu için 1 milyon 950 bin avro ve 2021-2022 sezonu için de 1 milyon 800 bin avro olmak üzere toplam 8,3 milyon avro garanti ücret ödemesi yapılacağı bildirildi.