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Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:35
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Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı

Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı için ilk antrenmanını 12 eksikle gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Roco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen idmanda denge ve kuvvet çalıştı.

Beşiktaş, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaşGöztepe
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