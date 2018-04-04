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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

Beşiktaş, ligde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

Beşiktaş, ligde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:39
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe ile 7 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışmasının yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle son iki antrenmana katılmayan Gökhan Gönül, takımdan ayrı yürüyüş yaptı. Eşinin doğum yapması nedeniyle İspanya'da bulunan kaleci Fabricio Agosto Ramirez de çalışmada yer almadı.

Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSpor Toto Süper LigBJK
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