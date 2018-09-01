Beşiktaş'ta gözler yeni transferlerde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de sezona üst üste aldığı iki galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı son karşılaşmada Antalyaspor'a evinde 3-2 yenildi. Beşiktaş bu sonucun ardından Vodafone Park'ta oynanan lig maçlarındaki yenilmezlik unvanını da kaybetti.

Gözler yeni transferlerde

Siyah-beyazlı ekipte Bursa'da gözler yeni transferlerde olacak.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanşındaki Partizan müsabakalarında görev yapamayan ve eldivenleri genç Utku Yuvakuran'a teslim eden Tolga Zengin'in durumuna göre teknik direktör Şenol Güneş'in kaledeki tercihi belli olacak.

Güneş'in görev vermesi halinde Liverpool'dan kiralanan kaleci Loris Karius ve Torino'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Öte yandan, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferin son gününde Bursaspor'a kiraladığı Umut Nayir, teknik direktör Samet Aybaba'nın görev vermesi halinde siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıkacak.

Beşiktaş taraftarı tribünde olmayacak

Beşiktaşlı taraftarlar, Bursa deplasmanında takımlarını destekleyemeyecek.

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereği siyah-beyazlı takımın taraftarları, yarınki mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.