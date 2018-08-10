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Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler Akhisarspor maçına çevrildi.

Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler Akhisarspor maçına çevrildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:33
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Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, LASK Linz maçında görev alan oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda kontrol çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

İlhan Mansız'ın doğum günü kutlandı

Antrenmanda önce siyah-beyazlı takımın antrenörü İlhan Mansız'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, 43 yaşına giren İlhan Mansız'a mutluluklar diledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSpor Toto Süper Lig
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