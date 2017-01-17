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Beşiktaş'ta gollere Cenk Tosun ile Talisca imzası

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında 30 gol atarken Cenk Tosun ile Anderson Talisca, bunların 16'sını kaydetti.

Beşiktaş'ta gollere Cenk Tosun ile Talisca imzası

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında 30 gol atarken Cenk Tosun ile Anderson Talisca, bunların 16'sını kaydetti.

17 Ocak 2017 Salı 13:39
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Beşiktaş'ta gollere Cenk Tosun ile Talisca imzası

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın gollerini atan Anderson Talisca ile Cenk Tosun, bu sezon siyah-beyazlı ekibin hücumdaki en büyük gücü olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17 haftalık bölümünde rakip filelere 30 gol bırakırken, bunların yarısından fazlasına Cenk Tosun ile Talisca imza attı.

Her iki oyuncu, 17 karşılaşmalık periyotta takımları adına toplam 16 gol kaydetti. Cenk Tosun 11 kez gol sevinci yaşarken, Talisca ise 5 gol attı.

Gollerin yüzde 53,3'ü bu iki oyuncudan geldi

Beşiktaş'ta gollerin yüzde 53,3'lük bölümünü Cenk Tosun ile Talisca ikilisi kaydetti.

Talisca'nın takıma katılmasıyla bu ikilinin son maçlarda hücumdaki katkısı da artmaya başladı. Beşiktaş, son 4 lig maçında 6 gol atarken, bunların 5'ini Cenk ile Talisca attı. Cenk bu 4 karşılaşmada 4 gol kaydederken, Talisca ise bir kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte Beşiktaş'ın diğer golünü Vincent Aboubakar buldu.

Cenk Tosun, en golcü sezonuna çok yakın

Süper Lig kariyerine Gazintepspor'da başlayan ve bu takımda attığı gollerle adından söz ettirerek 2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla en golcü sezonunu şimdiden yakalamayı başardı.

İlk sezonunda Demba Ba'nın yedeği olarak şans bulabilen, 2015-2016'da ise Mario Gomez'in gölgesinde kalan siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon hem daha fazla şans buldu hem de gollerini artırdı. Beşiktaş'ta ilk sezonun tamamında 5 golde kalan ve 2015-2016'da da 8 kez rakip fileleri havalandıran Cenk, bu sezon 17 karşılaşmada 11 gole ulaşmayı bildi.

Talisca'dan kısa sürede etkili performans

Beşiktaş'ta bu sezon hücumda etkili performanslardan birini de Anderson Talisca ortaya koydu.

Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil edilen Talisca, yaşadığı sakatlığa rağmen en etkili performanslardan birini sergilemeyi başardı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 22 yaşındaki Talisca, bu sezon ligde şu ana dek sadece 7 maçta forma giyebildi. Anderson Talisca, bu 7 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırarak gole ne kadar yakın olduğunu gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunTaliscaGol
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