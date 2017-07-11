Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
103183
ALTIN
141.704
DOLAR
3.6244
STERLIN
4.6552
EURO
4.1444
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
SON DAKİKA
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit
SON DAKİKA
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama...
Süper Lig'de fikstür heyecanı
SON DAKİKA
Süper Lig'de fikstür heyecanı

Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübü, Gökhan İnler'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübü, Gökhan İnler'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

11 Temmuz 2017 Salı 15:53
15 Okunma
Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübü, Gökhan İnler'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonu başında Beşiktaşımıza transfer olan, transfer sürecinden vedasına kadar her aşamada Beşiktaşlı duruşunu sergilemekten vazgeçmemiş, beyefendi kişiliği ve başarılı performansıyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Gökhan İnler ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı üzülerek duyuruyoruz." denildi.

"Teşekkürler Beşiktaş'ın çocuğu Gökhan İnler" başlığıyla yapılan duyuruda, oyuncuya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilip, bundan sonraki kariyeri için başarı dileklerinde bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGökhan İnler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taha Akgül, üçüncü kez dünyanın zirvesine çıkmak istiyor
Taha Akgül, üçüncü kez dünyanın zirvesine çıkmak istiyor
Süper Lig'de fikstür heyecanı
Süper Lig'de fikstür heyecanı
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da
Rooney 13 yıl sonra yuvaya döndü
Rooney 13 yıl sonra yuvaya döndü
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa çıktı
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ