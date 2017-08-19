Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107202
ALTIN
145.447
DOLAR
3.5161
STERLİN
4.5323
EURO
4.1312
Beşiktaş'ta durmak yok
Beşiktaş'ta durmak yok
"Postacı Nevzat"
"Postacı Nevzat"
Eve hapsolmak istemiyor
Eve hapsolmak istemiyor
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre...

Beşiktaş'ta durmak yok

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş'ta gözler Bursaspor maçına çevrildi.

Beşiktaş'ta durmak yok

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş'ta gözler Bursaspor maçına çevrildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 14:10
0 Okunma
Beşiktaş'ta durmak yok

Beşiktaş, ligin 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, pas ve şut çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tütün deposunda yetişen şampiyonlar
Tütün deposunda yetişen şampiyonlar
Taha Akgül Paris'te rekor peşinde
Taha Akgül Paris'te rekor peşinde
"Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönüp yolumuza devam edeceğiz"
"Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönüp yolumuza devam edeceğiz"
Luis Suarez bir ay yok
Luis Suarez bir ay yok
Fenerbahçe yeni transferlerini basına tanıtacak
Fenerbahçe yeni transferlerini basına tanıtacak
'Dünya şampiyonluğunu Paris'te kazanmak istiyorum'
'Dünya şampiyonluğunu Paris'te kazanmak istiyorum'
"En kısa zamanda arzuladığımız Osmanlıspor'u izleyeceğiz"
"En kısa zamanda arzuladığımız Osmanlıspor'u izleyeceğiz"
Süper Lig'de saat değişikliği
Süper Lig'de saat değişikliği
Beşiktaş 2. haftalarda zorlanıyor
Beşiktaş 2. haftalarda zorlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ