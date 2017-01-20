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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

20 Ocak 2017 Cuma 15:19
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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi

İSTANBUL 

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında dün Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ilk antrenmanı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, kupa maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, pas çalışmaları ve yarı sahada taktik maçın ardından şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Öte yandan, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında hafif sakalık yaşayan Ryan Babel ve Gökhan Gönül, takımla çalışmalara katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAytemiz Alanyaspor
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