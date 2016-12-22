İSTANBUL
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 10. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, yarın Yunan temsilcisi AEK'yı konuk edecek.
Beşiktaş Akatlar Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Geride kalan 9 haftada 7 galibiyetle zirvede yer alan siyah-beyazlılar, liderliğini AEK karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.
Deplasmandaki ilk maçta Beşiktaş Sompo Japan, rakibini 88-78 mağlup etmişti.
AEK ise grupta 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.
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