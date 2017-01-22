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Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un karşısına çıkacak.

Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un karşısına çıkacak.

22 Ocak 2017 Pazar 11:22
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Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 38 puanla zirve iddiasını sürdüren siyah-beyazlı takım, son 2 haftada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. 15. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 2 maçta Gaziantepspor'u 1-0 ve Osmanlıspor'u 2-0 yendi. 

Savunması formda 

Siyah-beyazlı takım, son haftalarda başarılı savunmasıyla dikkati çekiyor.

Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a 1-1 berabere kalarak alan Beşiktaş, ardından yaptığı 4 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupadaki ikişer maçta gol yemedi. 

Hücumdaki güç Cenk Tosun ile Talisca

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli oyuncuları yine Cenk Tosun ile Anderson Talisca olacak.

Sakatlığının ardından görev aldığı iki resmi maçta da gol atmayı başaran Talisca ile ligdeki son 4 karşılaşmada 4 gol bulan Cenk, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımlarının galibiyeti için gol arayacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSpor Toto Süper LigAytemiz Alanyaspor
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