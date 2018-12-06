Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93970
ALTIN
213.627
DOLAR
5.3700
STERLİN
6.8273
EURO
6.0835
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi
Kütahya'da 10 bin sikke ele...
Metrobüs arızası seferleri aksattı
Metrobüs arızası seferleri aksattı
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı...
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın gözü finalde
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın gözü...

Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde

Süper Lig'deki son 2 maçını kazanan Beşiktaş, 15. haftada yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde

Süper Lig'deki son 2 maçını kazanan Beşiktaş, 15. haftada yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:17
0 Okunma
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde

İSTANBUL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 4-1 ve İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ayrıca ilk kez ligde üst üste üç galibiyete imza atacak.

Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor. 

5 oyuncu sakat 

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. 

Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.

Aytemiz Alanyaspor ile maçlar 

Süper Lig'de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.

Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1'lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise sahadan 2-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Adriano sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAytemiz AlanyasporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın gözü finalde
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın gözü finalde
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı
Kasımpaşa, kupada Menemen Belediyespor'a konuk oluyor
Kasımpaşa, kupada Menemen Belediyespor'a konuk oluyor
Fenerbahçe'nin kupada rakibi Giresunspor
Fenerbahçe'nin kupada rakibi Giresunspor
Gençlerbirliği avantaj yakaladı
Gençlerbirliği avantaj yakaladı
Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
Fransa'da PSG-Montpellier maçı ertelendi
Fransa'da PSG-Montpellier maçı ertelendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ