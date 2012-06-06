Beşiktaş, seride 3-1 öne geçti

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta 3. dakika 6-4 Beşiktaş Milangaz lehine skorla geçildi. Sert savunma ile rakibine pota altından sayı bulma şansı vermeyen Beşiktaş Milangaz, Arroyo ve Hawkins'in dış şutlardan bulduğu basketlerle ilk periyotu 17-11 önde kapadı.

İkinci periyota hızlı başlayan Beşiktaş Milangaz, Hawkins'in skorer oyunuyla 14. dakikada 16 sayı (30-14) öne geçti. Mehmet Yağmur'un oyuna getirdiği hareketlilikle üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar karşısında Anadolu Efes, Kerem Gönlüm'ün pota altından bulduğu sayılarla farkın daha fazla açılmasını önledi ve devre 42-26 Beşiktaş Milangaz lehine skorla tamamlandı. Beşiktaş Milangazlı Mehmet Yağmur, ilk devre 4 faule ulaştı.

Üçüncü periyotta tempolu oyununu sürdüren Beşiktaş Milangaz, Hawkins, Ersin Dağlı ve Mensah Bonsu ile ribaundlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. Farkı artıran siyah-beyazlılar, 28. dakikada 26 sayılık (58-32) farka ulaşıp bu periyotu 60-36 önde kapadı.

Son periyota da iyi başlayan Beşiktaş Milangaz, 32. dakikada 30 sayılık (69-39) farka ulaştı. Beşiktaş Milangaz, son bölümde rahat bir oyun ortaya koyup karşılaşmadan 81-55 galip ayrıldı.

-Beşiktaş Milangaz şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı-

Bu sonuçla Beşiktaş Milangaz, 4 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı seride 3-1 öne geçti.

Anadolu Efes'in ev sahibi konumda bulunduğu ilk iki karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 82-75 ve 76-71'lik skorlarla kazanan Beşiktaş Milangaz, kendisinin ev sahibi olduğu maçta ise Anadolu Efes'e 69-67 yenilmişti.

-5. maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda-

İki takım, serinin 5. maçını, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde, 8 Haziran Cuma günü yapacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmayı da kazanmaları durumunda Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

-Notlar-

Siyah-beyazlı taraftarlar, Abdi İpekçi Spor Salonu'nunda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Salonda Anadolu Efes için ayrılan yerin yarıyı aşkın bölümü doldu.

16. dakikada Beşiktaş Milangazlı Mehmet Yağmur ile çarpışan Anadolu Efesli Cenk Akyol, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Beşiktaşlı küçük bir grup taraftarın Kerem Gönlüm'e yönelik ''Doping yapsana'' şeklindeki tezahüratı üzerine, Beşiktaş Milangaz Başantrenörü Ergin Ataman, taraftarlardan bu tezahüratı kesmelerini istedi. Taraftarlar da Ataman'ın çağrısına uydu.

Beşiktaşlı taraftarlar, son periyotun başından itibaren tribün şovu yaparken, takımlarının maçı kazanacağından umudunu yitiren Anadolu Efesli taraftarların önemli bir bölümü tribünleri boşalttı.

-Ribaundlarda 40-20 Beşiktaş üstünlüğü-

Beşiktaş Milangaz, farklı kazandığı maçta ribaundlarda da rakibine büyük bir üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar 40 ribaund alırken, Anadolu Efes ise 20 ribaundda kaldı. Beşiktaş Milangazlı Mensah Bonsu, 12 ribaundla sahanın en çok ribaund alan oyuncusu oldu. Mensah Bonsu, 12 de sayı atarken, ''double double'' yaptı. 23 sayıyla sahanın en skorer ismi olan Beşiktaş Milangazlı David Hawkins de takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.