Beşiktaş sahaya iniyor

BAD WALTERSDORF - Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yoğun tempo sürüyor.



Bad Waltersdorf bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlı takım, bu akşam Avusturya'nın Strum Graz takımıyla yapacağı maç öncesi basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.



Beşiktaşlı futbolcular, aşırı sıcağa rağmen kondisyon ve taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlıların, ilk bölümde koşunun ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Top kontrolünün ardından taktik uygulamalar üzerinde duran futbolcuların, tam sahada oynadıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladığı ifade edildi.



Siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam TSİ 20.00'de Strum Graz ile UPC Arena'da bir hazırlık maçı oynayacak.

