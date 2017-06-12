Beşiktaş Rhodolfo için Flamengo ile anlaştı

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Flamengo, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo'yu transfer etti.

Flamengo Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Rhodolfo'nun transferi için Beşiktaş ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Ülkesinde Atletico Paranaense, Sao Paulo ve Gremio gibi takımlarda forma giyen Rhodolfo, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Brezilyalı futbolcu, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 10 maça çıktı ve bir gol attı.

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş, Brezilyalı savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo'nun transferi konusunda Flamengo Kulübü ile anlaştıklarını duyurdu.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:



"Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak Flamengo Kulübü tarafından şirketimize 1.400.000 avro ödenecektir. Oyuncunun transferi Brezilya Futbol Federasyonunun transfer sezonu açıldığı tarihte gerçekleşecektir."

Brezilyalı oyuncuya teşekkür

Siyah-beyazlı kulüp yayımladığı mesajla Rhodolfo'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.



Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Beşiktaş'ımıza hizmet eden, son iki sezondaki şampiyonluklarımıza katkı yapan, profesyonelliği ve kişiliğiyle takdirimizi kazanan Luiz Rhodolfo ile yollarımız ayrılmıştır. Luiz Rhodolfo'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin her zaman hatırlanacağını belirtiriz."