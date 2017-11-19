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Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Beşiktaş-Porto maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Beşiktaş-Porto maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

19 Kasım 2017 Pazar 17:20
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Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Portekiz temsilcisi Porto ile yapacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Portekiz temsilcisi Porto ile yapacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Porto arasında 21 Kasım Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Antonio Mateu Lahoz görev alacak. Karşılaşmada aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar da yardımcı hakem olarak yer alacak.

Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

Lahoz, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da düdük çalmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPorto
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