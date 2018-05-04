Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ın talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulunun kaldığı yerden devam edilmesine karar verdiği müsabakaya çıkmamıştı.
AA