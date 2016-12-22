Gruptaki tek yenilgisini deplasmanda Almanya'nın Ludwigsburg takımı karşısında 89-83'lük skorla alan siyah-beyazlı takım, 8. galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Partizan ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki mücadele, Pionir Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak.
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