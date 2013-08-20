Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Beşiktaş Norveç yolcusu

Beşiktaş, Tromsö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için yarın Norveç'e gidecek.

Beşiktaş Norveç yolcusu

Beşiktaş, Tromsö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için yarın Norveç'e gidecek.

20 Ağustos 2013 Salı 12:14
774 Okunma
Beşiktaş Norveç yolcusu
İSTANBUL

Beşiktaş, Tromsö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için yarın Norveç'e gidecek.

Siyah-beyazlılar, sabah saatlerinde özel bir uçakla Norveç'in kuzey bölgesinde yer alan Tromsö'ye hareket edecek. Beşiktaş, Tromsö karşılaşmasının son hazırlığını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Alfheim Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde de teknik direktör Slaven Bilic, basın toplantısı düzenleyecek.

Tromsö-Beşiktaş karşılaşması, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 12:15
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Norveç Yolcusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ