Beşiktaş Norveç yolcusu

Beşiktaş, Tromsö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için yarın Norveç'e gidecek.

İSTANBUL



Beşiktaş, Tromsö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için yarın Norveç'e gidecek.



Siyah-beyazlılar, sabah saatlerinde özel bir uçakla Norveç'in kuzey bölgesinde yer alan Tromsö'ye hareket edecek. Beşiktaş, Tromsö karşılaşmasının son hazırlığını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Alfheim Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde de teknik direktör Slaven Bilic, basın toplantısı düzenleyecek.



Tromsö-Beşiktaş karşılaşması, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.





AA