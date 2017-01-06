İSTANBUL

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, Hırvatistan'ın Rijeka takımından 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeli karşılığı transfer edilen Matej Mitrovic'le 3,5 yıllık mukavele imzalandığı kaydedildi.

Hırvat savunma oyuncusunun, bu sezonun ikinci yarısı için 600 bin avro, diğer üç sezon için ise 1 milyon 200 biner avro garanti ücret olmak üzere toplam 4 milyon 200 bin avro ücret alacağı açıklandı. Mitrovic'e ayrıca oynadığı maçlarda kazanılan her puan için 4 bin avro daha ödeme yapılacağı ifade edildi.

AA