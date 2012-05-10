Beşiktaş Milangaz yarı finalde

Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Ülker'i deplasmanda 77-74 yenen Beşiktaş Milangaz, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale çıktı.

Ligde son 5 yılın finalinde yer alan ve 4 şampiyonluk kazanan Fenerbahçe Ülker, bu sezonu ise çeyrek finalde elenerek kapattı.

Karşılaşmaya Serhat Çetin, Mensah Bonsu ve Hawkins'in basketleriyle etkili başlayan Beşiktaş Milangaz, 3. dakikada 7-2 üstünlük yakalarken, Ukic ve Ömer Onan'ın skor üretmeye başlamasıyla Fenerbahçe Ülker 4. dakikada 8-7 öne geçmeyi başardı. Serhat'ın 3 sayılık basketleriyle 7. dakikada 7 sayılık (20-13) fark yakalayan siyah-beyazlılar, daha sonra top kayıpları yapınca, bunu iyi değerlendiren Fenerbahçe Ülker farkı eritti ve ilk periyotu konuk ekip 21-20 önde geçti.

İkinci çeyreğin önemli bölümü karşılıklı basketlerle geçerken, özellikle son dakikalarda Fenerbahçe Ülker, Ukic ve Ömer Onan'ın kazandırdığı basketlerle maçın kontrolünü elinde tuttu. Erceg'in sayılarına karşın sarı-lacivertliler, devre sonunda 7 sayılık farka ulaştı (43-36).

Devre sonunda Fenerbahçe Ülker'de 14 sayıyla Roko Ukic ve 11 sayıyla Ömer Onan, Beşiktaş Milangaz'da ise 10 sayıyla Serhat Çetin en skorer isimler olarak dikkati çekti.

İkinci yarıya başlarken savunmasını sertleştiren Beşiktaş Milangaz, Fenerbahçe Ülker'in rahat sayı bulmasını zorlaştırırken, aradaki farkı da eritmeye başladı. Özellikle üçüncü periyotun son 2 dakikasında etkisini giderek artıran siyah-beyazlılar, takımın skor yükünü çeken Hawkins'in basketleriyle öne geçerek, son periyota 54-52 galip durumda girdi.

Son periyota Bogdanovic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Ülker, 32. dakikada skoru eşitlerken (58-58), Ömer Onan ile Kaya Peker'in sayılarıyla 33. dakikada 62-58 öne geçti. Hemen ardından Beşiktaş Milangaz, Serhat Çetin, Arroyo ve Hawkins'le 8-0'lık bir seri yapıp 66-62 üstünlük sağladı. Bogdanovic'in dış atışlardan bulduğu basketlerle siyah-beyazlılara karşılık veren ev sahibi ekip, rakibinin hızını kesmeye çalıştı. Karşılaşmanın son 8,5 saniyesine 77-74 önde giren Beşiktaş Milangaz, Fenerbahçe Ülker'in son hücumu kullanamamasıyla maçtan aynı skorla galip ayrıldı.

Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinde güçlü rakibi Fenerbahçe Ülker'i 2-0'la geçen Beşiktaş Milangaz, yarı finalde Galatasaray Medical Park ile eşleşti.

Yarı final programı

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde Galatasaray Medical Park-Beşiktaş Milangaz ve Banvit-Anadolu Efes yarı final serileri 15 Mayıs Salı günü başlayacak.

5 maç üzerinden oynanacak ve 3 maç kazanan ekibin tur atlayacağı yarı final eşleşmelerinin programı şöyle:

15 Mayıs Salı:

18.30 Banvit-Anadolu Efes (Bandırma Kara Ali Acar)

20.30 Galatasaray Medical Park-Beşiktaş Milangaz (Abdi İpekçi)

17 Mayıs Perşembe:

Banvit-Anadolu Efes (Bandırma Kara Ali Acar)

Galatasaray Medical Park-Beşiktaş Milangaz (Abdi İpekçi)

20 Mayıs Pazar:

Anadolu Efes-Banvit (Sinan Erdem)

Beşiktaş Milangaz-Galatasaray Medical Park (Milangaz Arena)

22 Mayıs Salı:

Anadolu Efes-Banvit (Sinan Erdem-Gerekirse)

Beşiktaş Milangaz-Galatasaray Medical Park (Milangaz Arena-Gerekirse)

25 Mayıs Cuma:

Banvit-Anadolu Efes (Bandırma Kara Ali Acar-Gerekirse)

Galatasaray Medical Park-Beşiktaş Milangaz (Abdi İpekçi-Gerekirse)