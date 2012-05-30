Beşiktaş Milangaz avantaj kazandı

Siyah-beyazlı ekip, Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu iki maçtan ilkini kazanarak, kendi sahasında üst üste yapacağı 3. ve 4. maçlar için avantaj kazandı.

Final serisinin ikinci maçı 31 Mayıs Perşembe günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Anadolu Efes ise serinin ilk maçında kendi sahasındaki mücadeleyi yitirmenin üzüntüsünü yaşadı.

Karşılaşmanın 3. periyotunda 27. dakikanın başında 16 sayı farkla yenik (37-53) duruma düşen Anadolu Efes, ilk periyotu 5 (15-20), 2. periyotu 6 (30-36), 3. periyotu 9 (53-62) sayı geride geçtiği mücadelede son dakikaya girildiğinde farkı 2 sayıya (70-72) indirdiyse de karşılaşmayı 82-75 kaybetti.