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Beşiktaş Milangaz avantaj kazandı

Beko Basktebol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Beşiktaş Milangaz, Anadolu Efes'i 82-75 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Beşiktaş Milangaz avantaj kazandı

Beko Basktebol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Beşiktaş Milangaz, Anadolu Efes'i 82-75 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:35
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Beşiktaş Milangaz avantaj kazandı

Siyah-beyazlı ekip, Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu iki maçtan ilkini kazanarak, kendi sahasında üst üste yapacağı 3. ve 4. maçlar için avantaj kazandı.
Final serisinin ikinci maçı 31 Mayıs Perşembe günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Anadolu Efes ise serinin ilk maçında kendi sahasındaki mücadeleyi yitirmenin üzüntüsünü yaşadı.
Karşılaşmanın 3. periyotunda 27. dakikanın başında 16 sayı farkla yenik (37-53) duruma düşen Anadolu Efes, ilk periyotu 5 (15-20), 2. periyotu 6 (30-36), 3. periyotu 9 (53-62) sayı geride geçtiği mücadelede son dakikaya girildiğinde farkı 2 sayıya (70-72) indirdiyse de karşılaşmayı 82-75 kaybetti.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:37
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