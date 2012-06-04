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Beşiktaş Milangaz: 67 - Anadolu Efes: 69

Beko Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Milangaz'ı 69-67 yenerek, seride farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1'e getirdi.

Beşiktaş Milangaz: 67 - Anadolu Efes: 69

Beko Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Milangaz'ı 69-67 yenerek, seride farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1'e getirdi.

04 Haziran 2012 Pazartesi 08:39
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Beşiktaş Milangaz: 67 - Anadolu Efes: 69

Maça hızlı başlayan başlayan Beşiktaş Milangaz, pota altından sayılar bulmak isteyen rakibini durdurup, Erceg ve Hawkins ile sayılar buldu. 8. dakikada 16 sayılık (20-4) farka ulaşan siyah-beyazlılar, ilk periyotu 22-9 önde kapadı.

İkinci periyota dış atışlardan bulduğu basketlerle yakaladığı 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 3 sayıya (22-19) düşürdü. Mensah Bonsu'nun smaç basketleriyle toparlanan Beşiktaş Milangaz, 15. dakikada farkı yeniden 10 sayıya (30-20) çıkardı. İlerleyen dakikalarda dış şutlarda istediği basketleri bulamayan lacivert-beyazlılar karşısında Kemp ve Erceg'in etkili oyunuyla skor üretmeyi sürdüren Beşiktaş Milangaz devreyi 45-33 önde kapadı.

İkinci devreye 7-0'lık seriyle başlayan konuk ekip karşısında Beşiktaş Milangaz, Hawkins, Erceg ve Arroyo ile bulduğu basketlerle farkı koruyup 27. dakikayı 58-45 önde geçti. Savunmasını sertleştirip, Vujacic'in dış atışlardan bulduğu basketlerle sayılar bulan Anadolu Efes, periyotun sonunda farkı 2 sayıya (58-56) düşürdü.

Son periyota Cenk Akyol'un basketiyle başlayan Anadolu Efes, Kerem Gönlüm'ün serbest atıştan bulduğu basketle 31. dakikada 59-58 öne geçti. İki takım da peş peşe hücumlardan boş dönerken Beşiktaş Milangaz, Erceg'in 34. dakikada serbest atışlardan bulduğu sayılarla 35. dakikayı 60-59 önde geçti. 37. dakikada Arroyo, üç sayılık basketiyle oyuna yeniden hareketlilik getirirken, siyah-beyazlılar son dakikaya 65-64 önde girdi. Cenk Akyol ve Savanovic'in basketleriyle bitime 20 saniye kala Anadolu Efes 68-67 öne geçti. Beşiktaş Milangaz, kullandığı hücumdan boş dönerken, Lafayet, 2 serbest atıştan 1'ini sayıya çevirdi. Bitime 2.5 saniye kala Hawkins kazandığı serbest atışları sayıya çeviremezken, ribaundu alan Serhat'ın atışı da basket olmayınca Anadolu Efes karşılaşmadan 69-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 4 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı 5 Haziran Salı günü yine Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

Son Güncelleme: 04.06.2012 00:41
Anahtar Kelimeler:
Beko Basket
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