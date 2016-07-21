Beşiktaş Mario Gomez'e alternatif arıyor

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı takıma dönmeyeceğini açıklayan Mario Gomez'in ayrılış kararına ilişkin, "Forvet bölgesi için elimizde alternatifler var." dedi.

Açıklamada bulunan Albayrak, "Gomez'i bu noktaya Beşiktaş getirmiştir. Beşiktaş'tan kimler geldi kimler geçti. Fikret Orman başkanlığında yapmış olduğumuz transferlerdeki başarımız ortada." ifadelerini kullandı.

Alman golcünün dönmeyeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş'ta kaos havası estirilmeye çalışıldığını savunan siyah-beyazlı yönetici, şunları kaydetti:

"Transferde ne kadar başarılı olduğumuz görülüyor. Karamsar bir tablo çizilmesine gerek yok. Böyle bir kaos varmış havası, başta takımımızda bulunan milli takımın forveti Cenk Tosun olmak üzere diğer futbolcularımıza haksızlık olur. Şu anda hocamız ve takımımız yeni sezon için yoğun bir şekilde çalışıyor."