İSTANBUL -

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek namağlup unvanını yitiren Beşiktaş, geçen sezona göre liderlik özelliğini de kaybetti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezonun büyük bölümünde lig liderliğini rakiplerine kaptırmayan siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunda bu özelliğini Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Süper Lig'in 15. haftası öncesinde Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan ancak Kasımpaşa'ya mağlup olarak 32 puanlı rakibinin 3 puan gerisine düşen Beşiktaş, 14 haftadır zirve hasreti yaşıyor.

Ligde 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgisi olan siyah-beyazlı takım, 2. sırada bulunuyor.

Sadece ilk hafta lider olabildi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı takım, sadece ilk hafta zirvede yer alabildi.

Ligin ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, sonraki 14 haftada zirveyi geriden takip etti. 3 ve 5. haftalarda 3. sırada kalan siyah-beyazlı takım, diğer 12 hafta ise Medipol Başakşehir'in arkasında zirve takibi yaptı.

Fırsatları değerlendiremedi

Beşiktaş, zaman zaman yakaladığı liderlik fırsatlarını da değerlendiremedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Osmanlıspor ile berabere kalmasının ardından averajla da olsa liderlik şansı yakalayan siyah-beyazlı takım, sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalınca bunu gerçekleştiremedi.

Ligin 7. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenen ve liderlikteki rakibinin yine berabere kalmasıyla puanları eşitleyen siyah-beyazlı takım, 12. haftada Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmadan beraberlikle ayrılınca yine öne geçme fırsatını kullanamadı. Beşiktaş, 13. haftada ayağına gelen fırsatı bir kez daha değerlendirememenin sıkıntısını yaşadı. Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile berabere kalması sonrası Fenerbahçe derbisine çıkan siyah-beyazlı takım, bu maçta 2 puan yitirdi.

Medipol Başakşehir ile ligin 15. haftasına otuz ikişer puanla giren Beşiktaş, Kasımpaşa'ya yenilerek 32 puanla 2. sırada kaldı. Medipol Başakşehir ise Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan öne geçti.

Geçen sezonun büyük bölümünde zirvedeydi

Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezonun 15. haftasına kadar 10 kez liderlik koltuğunda oturdu.

Sezona lider olarak başlayan siyah-beyazlı takım, sonraki 4 haftada zirvenin uzağında kalırken, 6. haftadan itibaren rakiplerinin önüne geçmeyi bildi. 6. haftadan 15. haftaya kadar lider olan Beşiktaş, zirvedeki yerini kalan haftalarda da koruyarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetiminde sadece 5 hafta ilk sırada yer almazken, 29 hafta liderlik koltuğunda oturarak şampiyonluk kupasını kazandı.

2014-2015'te de liderliği vardı

Siyah-beyazlı takım, 2014-2015 sezonunda ilk 15 haftanın büyük bölümünde rakiplerinin önünde olmayı başarmıştı.

Beşiktaş, teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde 15 haftalık bölümde 9 kez liderlik koltuğunda oturdu. Siyah-beyazlı takım, sonraki süreçte 5 kez daha zirvede yer almıştı ancak şampiyonluğa ulaşamamıştı.

AA