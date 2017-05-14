Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94996
ALTIN
141.083
DOLAR
3.5695
STERLIN
4.6066
EURO
3.8991
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Çamburnu Tabiat Parkı turizme hizmet verecek
SON DAKİKA
"Çamburnu bizim akciğerlerimiz"
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü

Beşiktaş liderliği bırakmamak için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş liderliği bırakmamak için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak.

14 Mayıs 2017 Pazar 13:16
18 Okunma
Beşiktaş liderliği bırakmamak için sahaya çıkacak

Beşiktaş liderliği bırakmamak için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak.

İSTANBUL

Spor Toto Süper Ligde son 2 haftada birer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazanarak maç fazlasıyla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'den zirveyi geri almaya çalışacak.

Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Savunmada sıkıntılı

Beşiktaş, son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yedi.

Tosic'in cezası bitti

Beşiktaş'ta sarı kart cezası biten Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Tosic'in Bursaspor karşısında Marcelo Guedes ile savunmanın göbeğinde görev alması bekleniyor.

Beşiktaş son 13 maçtan birini yitirdi

İki takım arasında arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 95 lig maçından 43'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 13 maçtan 11'ini kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.

Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. Geçen sezonki müsabakaları siyah-beyazlılar Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLiderlikSahaBursasporönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Supersport yarışı ertelendi
Supersport yarışı ertelendi
Trabzonspor düşüşe geçti
Trabzonspor düşüşe geçti
Başakşehir'de Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan affedildi
Başakşehir'de Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan affedildi
Portekiz'de şampiyon Benfica
Portekiz'de şampiyon Benfica
İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Burak Yılmaz gollerle döndü
Burak Yılmaz gollerle döndü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ