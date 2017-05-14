Beşiktaş liderliği bırakmamak için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak.

İSTANBUL

Spor Toto Süper Ligde son 2 haftada birer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazanarak maç fazlasıyla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'den zirveyi geri almaya çalışacak.

Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Savunmada sıkıntılı

Beşiktaş, son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yedi.

Tosic'in cezası bitti

Beşiktaş'ta sarı kart cezası biten Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Tosic'in Bursaspor karşısında Marcelo Guedes ile savunmanın göbeğinde görev alması bekleniyor.

Beşiktaş son 13 maçtan birini yitirdi

İki takım arasında arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 95 lig maçından 43'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 13 maçtan 11'ini kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.

Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. Geçen sezonki müsabakaları siyah-beyazlılar Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.