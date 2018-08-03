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Beşiktaş LASK Linz maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk edeceği ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş LASK Linz maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk edeceği ilk maçın hazırlıklarına başladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:34
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Beşiktaş LASK Linz maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaşlı futbolcuların, kondisyon ve taktik çalışması yaptıkları belirtildi.

B36 Torshavn maçında görev yapan oyuncuların salonda yenileme yaptıkları, diğer futbolcuların ise pas çalışmalarının ardından minyatür kale ve yarı sahada taktiksel çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, pazar günü çalışmalarına devam edecek.

Medel'in doğum günü kutlandı

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'in 31. yaş günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı. 

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcuların, yeni yaşında tecrübeli oyuncuya mutluluklar diledikleri ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLASK Linz
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