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Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışta

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışta

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:22
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Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışta

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 245 lira

2. kategori: 225 lira

3. kategori: 205 lira

4. kategori: 195 lira

5. kategori: 165 lira

6. kategori: 150 lira

7. kategori: 100 lira

8. kategori: 90 lira

VIP: 680 lira

1903 A-E Tribünü: 680 lira

1903 B-D Tribünü: 750 lira

1903 C Tribünü: 800 lira

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşUEFA Avrupa LigiBeşiktaş-LASK Linz Maçı
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