İSTANBUL
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takım, D Grubu'nda ilk iki maçını kazanarak 6 puanla lider durumda bulunuyor. Boluspor ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Boluspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in diğer kupa maçlarında olduğu gibi yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.
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