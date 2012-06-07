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Beşiktaş Kulübü'nden açıklama

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, kulüpte teknik direktör krizi yaşandığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Beşiktaş Kulübü'nden açıklama

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, kulüpte teknik direktör krizi yaşandığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

07 Haziran 2012 Perşembe 14:00
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Beşiktaş Kulübü'nden açıklama
İSTANBUL - Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün bir gazetede 'Kaos İçinde Kaos' başlığı ile yayımlanan haberle ilgili olarak, ''Kulübümüzde teknik direktör krizi olduğu, yönetim kurulumuzun teknik direktörlük konusunda bölündüğü, bazı yönetim kurulu üyelerimizin alınacak karar sonrası istifa edebileceği ifadelerinin yer aldığı haberdeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Teknik direktörlük konusunda futbol komitemizin gerekli görüşmeleri yaptığını hatırlatırız'' denildi.

Orman: Beşiktaş tarihinde yeni sayfa açtık
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün aylık yayın organı Beşiktaş Dergisi'nde yer alan, kulübün internet sitesinden de yayımlanan yazısında, ''Beşiktaş tarihinde hep birlikte yeni bir sayfa açtık. Kırgınlıklar ve küskünlükler geçmişte kaldı. Bugüne kadar en güzel dostluklarımızı Beşiktaş tribünlerinde kurduysak; beraber gülüp beraber ağladıysak, bundan sonra da Beşiktaşımız'ı daha ileriye taşıyacak olan en önemli güç; birlik ve beraberliğimizdir'' ifadelerini kullandı.
İyisiyle, kötüsüyle futbolda 2011-2012 sezonunu geride bıraktıklarını kaydeden Orman, ''Öncelikle Tayfur Havutçu'ya bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederim. Yönetici arkadaşlarımızla beraber futbol başta olmak üzere Beşiktaş ile ilgili uzun vadeli planlarımız mevcut. Bilindiği üzere, anlaşması devam eden futbolcularımızla görüşmeler yapıyoruz. Yeni hocamızın da göreve başlamasıyla planlarımızı acilen uygulamaya koyacağız'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 06:01
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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