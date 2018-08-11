Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Radikal kararlar alacağız

Beşiktaş Kulübünün Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında yönetim kurulunda değişiklik amacıyla kısa süre içinde olağanüstü genel kurula gideceklerini açıklayan Fikret Orman, ekonomik önlemler konusunda da görüşlerini aktardı.

Başkanlığı döneminde kulüp tarihinin en çok oyuncusunu iyi bedellerle sattıklarını vurgulayan Orman, "İki gün içinde bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer yaparız, niye yapmıyoruz? Hayatın gerçekleri öyle değil. 'Gelirlerimiz artarken borcumuz niye artıyor?' diyorlar. Eve götürüyoruz. Ben geldiğimde Beşiktaş'ın borcu zaten ödenebilir halde değildi. Evet kriz var, ama bu krizi ben yaratmadım. Bu ülkenin içindeki bir kurumuz. Radikal kararlar alacağız." diye konuştu.

Başkanlığa seçildiği dönemde kulübün şartlarının olağanüstü durumda olduğunu kaydeden Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'nin şartları olağanüstü bir duruma geldi. Geçen sene mayıs ayında oyuncularımızla sözleşme yaptığımızda avro 3,9 civarındaydı, şimdi 7,5'lara gelmiş. Nereye gideceği de kestirilemeyen bir durum. Bu kriz bizim değil, Türkiye'nin krizi. Geldiğimizde Beşiktaş'ın borcu 330 milyon dolar gibiydi. Gelir 78-80 milyon civarındaydı. Mahkeme masrafları ve faiz de 35-40 milyon dolar götürüyordu. Elinizde 30-35 milyon dolarlık kaynak kalıyordu. Bu da bankalara temlik verilmişti. Beşiktaş tarihinde bütün yatırımlardan daha fazlasını yaptık. Bunu yaparken en önemli konumuz Beşiktaş'ın marka değerini ve saygınlığını yükseltmek oldu."

Yönetime geldikleri dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borçlarının Beşiktaş'tan daha az olduğunu kaydeden Orman, "Onların gelirleri daha çok vaziyetteyken şu anda herkesin borcu bizden yüksek hale geldi. Denetleme kurulu borcun 2 milyar 100 milyon lira olduğunu açıkladı. Bu brüt borçtur. Alacakları düştüğümüzde borç 1 milyar 846 milyon liradır." diye konuştu.

Başarılı bir yönetim kurulu olduklarını savunan Fikret Orman, "Çalışmalarımızı Beşiktaş olduğumuz için yapabildik. Anadolu'da A kulübü veya B kulübü olarak yapabilir miydik, yapamazdık. Potansiyeli olan, büyük bir camia olduğu için yapabildik." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncuları dönem dönem fazla öne çıkarıyoruz"

Camia olarak bazı şeyleri fazla abarttıklarını belirten başkan Orman, şunları kaydetti:

"Oyuncuları dönem dönem fazla öne çıkarıyoruz. Başarı varsa bu camianın başarısıdır. Bireyler bu camianın içinde olduğu için başarılı olmuştur. Talisca örneği yaşadık. Talisca aşağı, Talisca yukarı... Sonuçlarını gördünüz. Kendisine 'Devre arası geldiğinde seni satın alacağız.' dedim. Beşiktaş'ta kalmak istemediğini söyledi. Bunları çok yukarı çıkarıyoruz. Oyuncular, kişiler kendilerini Beşiktaş'ın üstünde görmeye başlıyor. Beşiktaş'ın üstünde hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin en büyük kulübünden daha büyük bir şey yoktur."