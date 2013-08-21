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Beşiktaş kafilesi Norveç'te

Beşiktaş, Tromsö ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Norveç'e geldi.

Beşiktaş kafilesi Norveç'te

Beşiktaş, Tromsö ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Norveç'e geldi.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 16:59
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Beşiktaş kafilesi Norveç'te
TROMSÖ 

Beşiktaş, Tromsö ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Norveç'e geldi.

Yaklaşık 4,5 saatlik uçak yolculuğunun ardından Tromsö Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Beşiktaş kafilesini havalimanında Tromsö'de yaşayan az sayıda Türk karşıladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen vatandaşlar, kulüp başkanı Fikret Orman ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip, imza aldı.

 Orman: "Yenmeye geldik"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Tromsö Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, yarınki karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Orman, Tromsö'den galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Buraya yenmeye geldik. İnşallah yarın kazanan taraf biz oluruz" dedi.

Tromsö'deki soğuk havanın sorulması üzerine de Orman, "Misafir umduğunu değil bulduğunu yer" diye espri yaptı.

Norveçli gazeteciler CAS'ı sordu

Beşiktaş'ı karşılamaya gelen Norveçli gazeteciler ise daha çok Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Beşiktaş için vereceği karar konusunda sorular yöneltti.

Başkan Orman, CAS'ın kararını İstanbulda oynanacak ikinci maç öncesi vermesini beklediklerini kaydetti.

Norveçli gazetecilerin Tromsö'nün 2005'te Galatasaray'ı elediğini hatırlatmaları üzerine de Orman, "Bu bir oyun. Buraya kazanmak için geldik" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Slaven Bilic ise CAS konusundaki soruya, "Biz sahaya çıkıp maçımızı oynayacağız" yanıtını verirken, Tromsö'nün mücadeleci bir ekip olduğunu, ilk maçta iyi bir sonuç almak istediklerini kaydetti.

Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan ise maçın oynanacağı Alfheim Stadı'nda suni çim olmasının kendilerini zorlayıp zorlamayacağı sorusu üzerine, "Zorlamaz. İyi hazırlandık. Ligin ilk maçında da iyi bir sonuç aldık. Burada da iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.  

30 dereceden 12 dereceye

İstanbul'dan 30 derecelik hava sıcaklığında ayrılan siyah-beyazlılar, Tromsö'de 12 derecelik hava ile karşılaştı.

Norveç'in kuzeyinde bulunan ve kuzey kutup bölgesine yakın olan Tromsö'de gündüzleri 12 derece olan hava sıcaklığı akşam 6-7 derecelere kadar düşüyor. Tromsö'de ayrıca günün 20 saati aydınlık olurken, sadece 4 saat gün kararıyor.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 17:00
Anahtar Kelimeler:
UEFATromsö
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