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Beşiktaş'ın stadının adı Vodafone Park oldu

Beşiktaş Kulübü, daha önce Vodafone Arena olarak kullanılan stadının adını, Vodafone Park olarak değiştirdiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın stadının adı Vodafone Park oldu

Beşiktaş Kulübü, daha önce Vodafone Arena olarak kullanılan stadının adını, Vodafone Park olarak değiştirdiğini açıkladı.

03 Haziran 2017 Cumartesi 15:53
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Beşiktaş'ın stadının adı Vodafone Park oldu

Beşiktaş Kulübü, daha önce Vodafone Arena olarak kullanılan stadının adını, Vodafone Park olarak değiştirdiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk akıllı stadı olarak hizmete giren Vodafone Arena'nın ismi, 'Vodafone Park' oldu. Dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birine sahip olan, aynı zamanda çok amaçlı bir şehir kompleksi olarak kullanılan yapı, bundan böyle 'Vodafone Park' olarak anılacak." denildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak, şunları kaydetti:

"Başkan olmadan önce sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi statlarından birini inşa etme hayalim vardı. Geçen sene açılan yeni yuvamızda, daha ilk yılında pek çok başarının sahibi olduk. Ayrıca müzemiz, kafe ve restoranlarımız ile ev sahipliği yaptığımız pek çok etkinlikle Avrupa'daki muadil statlar gibi sadece bir stadyum olarak değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı ve moda merkezi olarak, şehre ve semte hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi haline geldik. Uluslararası bir isimle Vodafone Park olarak bu vizyonu geliştirerek devam ettirecek, İstanbul'un bir cazibe merkezi ve uğrak noktası olmaya devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşVodafone ParkVodafone Arena
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