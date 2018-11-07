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Beşiktaş'ın savunma performansı korkutuyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında yarın Genk'e konuk olacak siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 10 deplasman maçının sadece 2'sini kazanabilirken, dörder beraberlik ve yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın savunma performansı korkutuyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında yarın Genk'e konuk olacak siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 10 deplasman maçının sadece 2'sini kazanabilirken, dörder beraberlik ve yenilgi aldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:14
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Beşiktaş'ın savunma performansı korkutuyor

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında yarın Belçika temsilcisi Genk'e konuk olacak Beşiktaş, bu sezonki deplasman performansıyla korkutuyor.

Resmi maçlarda şu ana dek 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda sadece iki kez kazanabildi. Beşiktaş, dış sahada ayrıca dörder beraberlik ve yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı ekip, konuk olduğu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'deki 6 deplasman maçında sadece bir galibiyet elde edebilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 2'sini yenilgiyle tamamladı.

Avrupa kupalarında 4 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, yine bir kez galibiyet alabildi. Bir maçı da berabere tamamlayan Beşiktaş, rakiplerine deplasmanda iki kez mağlup oldu. 

7 maçtır galibiyet alamıyor

Sezonun ilk 3 deplasman maçında 2 galibiyet ve bir yenilgi alan Beşiktaş, sonraki 7 mücadelede galibiyet sevinci yaşayamadı.

Dış sahadaki son dış saha galibiyetini Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 karşılaşmayı 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. 

Avrupa'da 107. deplasman maçına çıkacak

Beşiktaş, Genk karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 107. deplasman maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki karşılaşmalardan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 20 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 120 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 195 gol gördü.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiBeşiktaş
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