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Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın kazandığı kupa, Malatya'ya getirildi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın kazandığı kupa, Malatya'ya getirildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 18:00
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Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da

MALATYA - Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın kupası, siyah-beyazlı kulüp tarafından Malatya'da bir alışveriş merkezindeki Kartal Yuvası mağazasında taraftarla buluşturuldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen şampiyonluk kupasının yanında fotoğraf çektirdi.

Mağaza sorumlusu İlknur Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarına sonsuz desteklerini vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kendileri için özel bir gün yaşadıklarını aktaran Yılmaz, "Geçen yıl sloganımız 'Şerefimizle, hakkımızla' olarak belirlenmişti. Bu yıl ise 'Armamızdaki yıldız, bütün yıldızlara bedeldir.' İnşallah bundan sonra her yıl bu coşkuyu herkesle doyasıya yaşarız. Kupaya ilgi çok fazla, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerden taraftarlarımız kupayı görmeye geliyor." dedi.

Türkiye turu kapsamında Malatya'ya getirilen şampiyonluk kupasının, yarın Elazığ'da taraftarla buluşacağı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşÖnce Vatan GazetesiMalatya Kupa
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