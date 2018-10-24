Beşiktaş'ın rakibi Genk

İSTANBUL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek.

Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Genk karşısında alacağı galibiyetle moralini düzeltmeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti.

Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.

26 gün sonra Vodafone Park

Siyah-beyazlılar 26 günlük aranın ardından Vodafone Park'ta taraftarlarıyla buluşacak.

Dolmabahçe'deki son maçını 29 Eylül'de Kayserispor'a karşı oynayan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşmıştı.

Adriano'nun durumu belirsiz

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adriano Correia'nın durumu maç saatinde belli olacak.

Ligde geçen hafta sonu Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Portekizli savunma oyuncu Pepe'nin durumu bugün yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncunun yarınki karşılaşmada görev yapıp yapamayacağına teknik direktör Şenol Güneş son incelemelerin ardından karar verecek.