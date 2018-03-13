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Beşiktaş'ın kozu Talisca

Sezonun ikinci yarısındaki 13 maçta 9 gol atan Talisca, bu formunu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmada sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın kozu Talisca

Sezonun ikinci yarısındaki 13 maçta 9 gol atan Talisca, bu formunu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmada sürdürmeye çalışacak.

13 Mart 2018 Salı 11:20
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Beşiktaş'ın kozu Talisca

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek Beşiktaş'ın bu zorlu karşılaşmadaki en büyük kozu Anderson Talisca olacak.

Bu sezon resmi maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandıran Talisca, özellikle sezonun ikinci yarısındaki formuyla dikkati çekiyor.

Sezonun ilk bölümündeki Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında 7 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıdaki 13 karşılaşmada 9 kez gol sevinci yaşadı. Talisca, yarınki Bayern Münih karşılaşmasında gol atarak bu formunu sürdürmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde rekor peşinde

Anderson Talisca, yarınki mücadelede gol bulursa Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu konumuna gelecek.

Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez fileleri havalandıran Talisca, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Avrupa'nın önemli futbol organizasyonunda en çok gol atan oyuncu durumunda bulunuyor.

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımda 5 Şampiyonlar Ligi golüne imza atarken; siyah-beyazlı ekibin gruplarda Leipzig ile oynadığı son karşılaşmada fileleri bir kez havalandıran Talisca, eski takım arkadaşını yakalamıştı.

Brezilyalı futbolcu, Bayern Münih ile oynanacak maçta gol atarsa Cenk Tosun'u geçerek, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu olacak.

Kariyer rekorunu egale edecek

Talisca, Bayern Münih karşısında bir gol bulduğu takdirde geçen sezon kırdığı kariyer rekorunu egale edecek.

Brezilya'da forma giydiği dönemlerde gol yollarında fazla varlık gösteremeyen Anderson Talisca, Portekiz'in Benfica takımında oynadığı dönemlerde 2014-2015 sezonunda 11 gol attı. Bir sonraki sezon 9 golde kalan Brezilyalı futbolcu, en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon resmi maçlarda 17 gole ulaşan Talisca, 2017-2018'de ise şimdiden 16 kez fileleri havalandırdı.

Gol atarsa Demba Ba'yı yakalayacak

Talisca, Bayern Münih karşısında bir gol attığı takdirde ayrıca Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 8 gol atan Demba Ba'yı yakalayacak.

Brezilyalı oyuncu, Alman ekibinin filelerini 2 kez havalandırırsa 9 golü bulunan Daniel Pancu'nun sayısına ulaşacak.

Siyah-beyazlı takımın en golcüsü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ta Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle birinci sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alırken; Ricardo Quaresma ile Cenk Tosun'un 11'er golü bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTalisca
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